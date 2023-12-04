Стал известен состав молодёжной женской сборной России до 19 лет на матч с Парагваем

4 декабря состоится второй товарищеский матч между женскими молодёжными сборными Парагвая и России до 19 лет. Команды сыграют на стадионе Национального центра женского футбола в городе Ипан (Парагвай). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени.

Стартовый состав:

Россия: Тараненко, Азеева, Ермакова, Захарова, Удовиченко, Барвинок, Сёмина, Свистунова, Данилочкина, Дричева, Соловьёва.

Фото: Телеграм-канал женской сборной России

Первый товарищеский матч между этими командами состоялся 2 декабря и завершился победой парагвайской национальной команды со счётом 2:1.

Российские женские национальные команды разных возрастов отправились в Южную Америку 25 ноября, а вернутся в Россию 5 декабря. Ранее, в октябре, женская национальная команда, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная команда провели выездные матчи в Аргентине. Россиянки одержали победы в трёх из четырёх встреч, ещё одна игра завершилась вничью.