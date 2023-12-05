«Шеффилд Юнайтед» объявил о назначении Криса Уайлдера на пост тренера команды

Английский «Шеффилд Юнайтед» объявил о назначении Криса Уайлдера на пост главного тренера команды.

«Проще говоря, это была возможность, от которой я просто не мог отказаться. Это «Шеффилд Юнайтед», это моя команда, и я очень рад вернуться. Мы оказались в трудном положении, я это понимаю, но думаю, что смогу что-то изменить.

Люди знают, что этот клуб значит для меня, и сейчас моя задача — попытаться придать импульс улучшению нашей текущей ситуации», — приводит слова Уайлдера пресс-служба клуба.

Сотрудничество Уайлдера с клубом началось в качестве игрока ещё в 1986 году, и за два периода он провёл 126 матчей. После завершения своей игровой карьеры в 2001 году он начал свой тренерский путь, но в других командах.

При этом в 2016 году он возглавил «Шеффилд Юнайтед», который вывел в АПЛ, где занял 10-е место. Однако в 2021 году покинул клуб и возглавлял ещё «Мидлсбро» и «Уотфорд».