«Вероятно, мы можем выбросить наш анализ!» Клопп — о матче с «Шеффилдом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 6 декабря. Начало игры — в 22:30 мск. Ранее должность главного тренера «Шеффилда» занял Крис Уайлдер.

«Вероятно, мы можем выбросить наш анализ! Вчера я сидел в офисе, и кто-то сказал мне, что это может произойти… но я всё равно это посмотрел. Посмотрим.

Мы должны сосредоточиться на себе. Я не думаю, что они сейчас сильно изменятся. Что он может изменить за этот короткий период? Нам не нужно слишком много думать об этом. Нам действительно нужно просто подготовиться к матчу. Честно говоря, мы играем с командами с пятью защитниками довольно часто. Я понимаю, что всегда так – приходит новый тренер, и мы начинаем путаться. Нам не следует этого делать», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».