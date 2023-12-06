Гюндоган назвал кумиров своего детства

Полузащитник сборной Германии и «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о кумирах своего детства. Немец признался, что он был фанатом турецких футболистов – Хамита и Халила Алтынтопов.

«С детства я всегда болел за национальную команду, но моими идолами все время были Хамит и Халил. Они играли за «Шальке», я не болел за «Шальке», однако они выросли в турецких семьях, как и я», — приводит слова Гюндогана Die Zeit.

Напомним, Илкай Гюндоган родился в 1990 году в Гельзенкирхене в семье турецких мигрантов. С 2011 года он выступает за национальную команду Германии. Летом этого года полузащитник в статусе свободного агента перешёл в «Барселону». В текущем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах Ла Лиги. Немец сумел записать в собственный актив один гол и три результативные передачи.

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