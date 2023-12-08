Аллегри — об игре с «Наполи»: это шестиочковый матч, «Ювентус» опасен на выезде

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче с «Наполи» в 15-м туре чемпионата Италии.

Встреча на стадионе «Альянц-Ювентус» состоится сегодня, 8 декабря, в 22:45 по мск.

«Это шестиочковый матч. У нас осталось пять игр до середины сезона, и все они будут сложными. Наша цель — завершить первую половину кампании с большим количеством очков, чем в прошлом сезоне, когда у нас было 38. У нас уже 33 очка, и мы надеемся достичь нашей цели, но мы не должны принимать это как должное.

Завтрашний день будет очень тяжелым. «Наполи» оставался в игре с «Интером» до второго гола, и мы обыграли их только один раз в наших последних семи встречах – это то, что нам нужно исправить. «Ювентус» опасен на выезде и уже набрал 17 очков», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

После 14 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 33 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (35 очков).