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Аллегри — об игре с «Наполи»: это шестиочковый матч, «Ювентус» опасен на выезде

Аллегри — об игре с «Наполи»: это шестиочковый матч, «Ювентус» опасен на выезде
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче с «Наполи» в 15-м туре чемпионата Италии.

Встреча на стадионе «Альянц-Ювентус» состоится сегодня, 8 декабря, в 22:45 по мск.

«Это шестиочковый матч. У нас осталось пять игр до середины сезона, и все они будут сложными. Наша цель — завершить первую половину кампании с большим количеством очков, чем в прошлом сезоне, когда у нас было 38. У нас уже 33 очка, и мы надеемся достичь нашей цели, но мы не должны принимать это как должное.

Завтрашний день будет очень тяжелым. «Наполи» оставался в игре с «Интером» до второго гола, и мы обыграли их только один раз в наших последних семи встречах – это то, что нам нужно исправить. «Ювентус» опасен на выезде и уже набрал 17 очков», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

После 14 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 33 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (35 очков).

Италия - Серия А . 15-й тур
08 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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