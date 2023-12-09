Президент «Барселоны» Лапорта выбрал любимый клуб в Саудовской Аравии

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта выбрал свой любимый клуб в Саудовской Аравии.

«Какой мой любимый клуб в Саудовской Аравии? Между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем» я выбираю «Барселону», — приводит слова Лапорты Managing Barca.

Напомним, в январе 2023 года в Саудовскую Аравию переехал португалец Криштиану Роналду. После этого в лигу поехали звёздные игроки, как Александр Митрович, Неймар, Малком, Карим Бензема, Калиду Кулибали, Садио Мане и другие. В общей сложности саудовские клубы потратили на трансферы летом чуть больше € 1 млрд.

Лапорта является президентом «Барселоны» уже во второй раз, придя в руководство в марте 2021 года. При этом ранее возглавлял клуб с 2003 по 2010 год.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.