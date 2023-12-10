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Игрок «Бетиса» Руибаль: Беллингем — лучший в мире? Пока играет Месси, я так не думаю

Игрок «Бетиса» Руибаль: Беллингем — лучший в мире? Пока играет Месси, я так не думаю
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Нападающий «Бетиса» Айтор Руибаль, забивший гол «огурцов» в ворота мадридского «Реала» в их вчерашнем матче испанской Примеры (1:1), после этой игры ответил на вопрос о том, является ли полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем лучшим футболистом мира на данный момент.

«Беллингем — лучший футболист в мире? Пока Лионель Месси всё ещё играет, я так не думаю», — приводит слова Руибаля El Chiringuito.

Напомним, в нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. В свою очередь Месси, выступающий за американский «Интер Майами», сыграл в 14 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью ассистами.

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