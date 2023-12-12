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Председатель правления «Зенита» Медведев призвал решить проблему футбола в мороз

Председатель правления «Зенита» Медведев призвал решить проблему футбола в мороз
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев призвал решить проблему футбола в мороз.

«Надо решить проблему зимнего футбола. Я уже сказал, что, если бы у нас было два стадиона с крышами, при наличии Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи мы могли бы составить календарь таким образом, чтобы не играть под снегом никогда.

Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» думают о том, чтобы сделать крышу. Это не настолько катастрофически дорого. Дополнительные зрители, которые придут на футбол в комфортных условиях, окупят затраты», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, в конце ноября и в начале декабря в МИР РПЛ сыграли несколько матчей в мороз: «Балтика» — «Спартак» (0:2), ЦСКА – «Ростов» (2:0), «Локомотив» — «Зенит» (3:1), «Динамо» — «Рубин» (1:0)», «Локомотив» — «Урал» (2:0), «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0) и «Факел» — «Динамо» (1:1).

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