Фил Невилл: «МЮ» в миллионах миль от уровня, необходимого для борьбы за трофеи

Главный тренер «Портленда» Фил Невилл прокомментировал результаты «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

«Не думаю, что тен Хага уволят. Мне кажется, в последнем матче было всё то же, что мы наблюдаем весь сезон. Три навеса – три гола, уровень игры далёк от хорошего.

Матчи с «Ньюкаслом» и «Борнмутом», вероятно, ближе к тому, что мы видели весь сезон, чем неплохая игра с «Челси» в середине недели. Это, вероятно, выдающееся событие, потому что такое случалось не так часто.

Посмотрите на «Тоттенхэм» — они опередили «Юнайтед». Что и говорить об «Арсенале», «Ман Сити» и «Ливерпуле», которые впереди «МЮ» последние 10 лет.

Они в миллионах миль от уровня, необходимого для борьбы за трофеи. Их нынешнее положение – именно то, где они должны быть в соответствии со своим уровнем», – цитирует Невилла Daily Mail.