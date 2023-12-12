Майкл Оуэн: некоторые идиоты до сих пор критикуют меня за переход в «МЮ»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Майкл Оуэн раскрыл подробности и причины своего перехода в стан «Манчестер Юнайтед».

«Некоторые идиоты всё ещё критикуют меня за то, что я играл в «Манчестер Юнайтед», но это случается очень редко. Это могут быть странные люди в «Твиттере» или других сетях.

Думаю, любой здравомыслящий человек или тот, кому я объяснял это решение более двух минут, приходит к пониманию. Я бы вернулся в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» пешком!

Я говорил со Стивеном Джеррардом и Джейми Каррагером и просил их передать Рафе Бенитесу, что я свободен! Я говорил об этом много раз после ухода из «Ливерпуля». Люди, знакомые с этой историей, поймут, как всё тогда развивалось. Они знали, что я отчаянно хотел вернуться в «Ливерпуль» на протяжении всей своей карьеры, поскольку это моя команда. Однако я был не нужен тренеру, поскольку в клуб пришёл Фернандо Торрес, а следом, после его ухода, пришёл и Луис Суарес.

В конце концов, играть в футбол было моей работой, и мне нужно было оставаться на высоте. Из всех команд, которые были доступны после того, как я покинул «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» был, безусловно, лучшим вариантом», – цитирует Оуэна Liverpool Echo.

Напомним, Оуэн также выступал за мадридский «Реал».