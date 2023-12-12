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В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от повязки в поддержку ЛГБТ*

В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от повязки в поддержку ЛГБТ*
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Боснийский защитник «Шеффилд Юнайтед» Анель Ахмедходжич стал первым за последние семь лет футболистом английской Премьер-лиги, отказавшимся надевать радужную повязку. Об этом сообщает Teller Report.

Со 2 по 7 декабря в АПЛ проходила акция, идея которой заключается в том, что все капитаны команд должны носить радужные повязки. Однако 24-летний Ахмедходжич не стал этого делать и вышел на матч 15-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», победу в котором одержали «красные» (2:0), в обычной повязке.

В нынешнем сезоне Анел Ахмедходжич провёл 12 матчей за «Шеффилд» в рамках английской Премьер-лиги, не записав на свой счёт результативных действий. «Клинки» после 16 туров замыкают турнирную таблицу, набрав восемь очков.

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации.

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