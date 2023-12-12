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«Рады тебя видеть». В ПСВ опубликовали фотографию Александра Зинченко со стадиона

«Рады тебя видеть». В ПСВ опубликовали фотографию Александра Зинченко со стадиона
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Нидерландский ПСВ в своих соцсетях опубликовал фотографию защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, которому сегодня, 12 декабря, предстоит поучаствовать в матче со своей бывшей командой.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Фото: https://twitter.com/PSV

26-летний Зинченко играл за ПСВ на правах аренды из «Манчестер Сити» с 2016 по 2017 год. За это время украинский футболист в 17 матчах отдал четыре результативные передачи. «Манчестер Сити» Зинченко представлял с 2016 по 2022 год. До этого спортсмен выступал в России за «Уфу», а на молодёжном уровне играл за донецкий «Шахтёр».

В нынешнем сезоне Зинченко в 21 матче за «Арсенал» забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с лондонской командой рассчитан до 2026 года.

Матч между ПСВ и «Арсеналом» состоится сегодня, 12 декабря, начало в 20:45 мск.

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