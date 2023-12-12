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Игрок ЦСКА Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста мира в 2023 году

Игрок ЦСКА Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста мира в 2023 году
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Узбекский полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала номинантов на премию лучшего молодого футболиста. Награда вручается игроку, родившемуся после 1 января 2003 года.

При этом на эту награду также номинированы такие игрока, как Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Ламин Ямал («Барселона»), Алехандро Бальде («Барселона»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») и другие.

Международное жюри IFFHS, состоящее из журналистов и футбольных экспертов из 120 стран мира, подведёт итоги премии в конце января.

Напомним, Аббосбек перебрался в ЦСКА нынешним летом из узбекского «Пахтакора», по информации интернет-портала Transfermarkt, за 500 тысяч.

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