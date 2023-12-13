Гол на 90+2-й минуте вывел «Бенфику» в Лигу Европы

Во вторник, 12 декабря, состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и португальская «Бенфика». Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге (Австрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

На 32-й минуте аргентинский полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария забил гол прямым ударом со штрафного, сделав счёт 1:0. На 45+1-й минуте Ди Мария ассистировал на нападающего Рафаэла Силву. На 57-й минуте хорватский полузащитник хозяев Лука Сучич отыграл один мяч. На 90+2-й минуте форвард Артур Кабрал забил третий гол «Бенфики» и вывел команду в Лигу Европы.

После этой игры в активе обоих клубов стало по четыре очка, однако португальцы опережают австрийцев по дополнительным показателям. Таким образом, «Бенфика» продолжит выступление в Лиге Европы, а «Ред Булл Зальцбург» завершает свой еврокубковый сезон.