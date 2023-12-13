Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол на 90+2-й минуте вывел «Бенфику» в Лигу Европы

Гол на 90+2-й минуте вывел «Бенфику» в Лигу Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 12 декабря, состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и португальская «Бенфика». Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге (Австрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

На 32-й минуте аргентинский полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария забил гол прямым ударом со штрафного, сделав счёт 1:0. На 45+1-й минуте Ди Мария ассистировал на нападающего Рафаэла Силву. На 57-й минуте хорватский полузащитник хозяев Лука Сучич отыграл один мяч. На 90+2-й минуте форвард Артур Кабрал забил третий гол «Бенфики» и вывел команду в Лигу Европы.

После этой игры в активе обоих клубов стало по четыре очка, однако португальцы опережают австрийцев по дополнительным показателям. Таким образом, «Бенфика» продолжит выступление в Лиге Европы, а «Ред Булл Зальцбург» завершает свой еврокубковый сезон.

Лига чемпионов . Группа D. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Ди Мария – 32'     0:2 Раф. Силва – 45+1'     1:2 Сучич – 57'     1:3 Кабрал – 90+2'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android