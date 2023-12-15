Каррагер: сейчас в АПЛ любая потеря очков ставит под удар амбиции стать чемпионом

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер высказался о гонке за чемпионский титул в английской Премьер-лиге нынешнего сезона.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» установили такой высокий стандарт за последние пять лет, что мы привыкли ждать от претендентов на титул почти совершенной игры. Это означает, что «Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» прямо сейчас оцениваются по другим стандартам, чем все остальные, потому что мы живём в эпоху, когда за ничьей на выезде следует дискуссия о том, «как сильно это ударило по чемпионским амбициям». Это прямое следствие того, что сделали Юрген Клопп и Пеп Гвардиола после того, как оказались здесь. Но сейчас, возможно, мы наблюдаем за возвращением к нормальному. Теперь, чтобы закончить сезон на первом месте, не всегда нужно бить рекорды результативности или набирать столько очков, сколько никто никогда не набирал. Я могу вспомнить множество команд, которые выигрывали титулы, несмотря на то что были не так хороши, как те, кто занимал вторые места. Может, это будет один из тех сезонов, в которых команда выигрывает лигу, набрав столько очков, сколько набирали в середине 1980-х», — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

После 16 туров АПЛ сезона-2023/2024 «Ливерпуль» расположился на первом месте в таблице, набрав 37 очков. «Арсенал» занимает второе место (36 очков). На третьей строчке — «Астон Вилла» (35), четвёртое место занимает «Манчестер Сити» (33).

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