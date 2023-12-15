Защитник «Спартака» Денисов рассказал об отношении к частой смене тренеров

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался на тему частой смены тренеров в клубе.

«Как относились к частой смене тренеров? Воспринимали как данное. Повлиять никак не можем, нужно приспосабливаться быстрее к новым условиям и требованиям. Было тяжело, так как они все стилистически разные? Если хочешь играть, то нужно как можно быстрее приспосабливаться.

При Витории были спокойные тренировки, практически не бегали без мяча, всё через мяч. Для футболиста это всегда удовольствие. Сейчас примерно так же. Почему с ним не получалось в РПЛ, но получалось в Лиге Европы? Наверное, это эмоции. Ты выходишь играть с «Наполи», а потом тебе через три дня тяжело играть здесь, тем же самым составом», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

За последние пять лет «Спартак» возглавляли семь специалистов: Массимо Каррера, Рауль Рианчо, Олег Кононов, Сергей Кузнецов, Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль.