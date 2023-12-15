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Стали известны детали контракта Роберта Морено с «Сочи»

Стали известны детали контракта Роберта Морено с «Сочи»
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Контракт нового главного тренера «Сочи» Роберта Морено рассчитан на 2,5 года — до конца текущего сезона с опцией продления ещё на два. Если команда покинет Российскую Премьер-Лигу, то испанский специалист сможет уйти. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в тренерском штабе скоро появятся три помощника. Их имена до конца главным тренером пока не определены. Тренер вратарей Дмитрий Бородин остался в клубе, бывший главный тренер Александр Точилин покинул его.

Напомним, о назначении Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи» было объявлено сегодня, 15 декабря.

В данный момент «Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 11 очков в 18 проведённых матчах.

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