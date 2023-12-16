Ришарлисон помог «Тоттенхэму» обыграть «Ноттингем Форест»

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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу со счётом 2:0.

В концовке первого тайма счёт открыл бразильский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисон. Ему ассистировал Деян Кулушевски. На 65-й минуте отличился сам Кулушевски. «Тоттенхэм» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Ива Биссума на 70-й минуте.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 17 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 16-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (37).