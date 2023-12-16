«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

В матче 18-го тура английской Премьер-Лиги встретятся «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в матче 1/4 финала Кубка Англии в сезоне-2020/2021. «Челси» одержал победу со счётом 2:0.

«Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (37).