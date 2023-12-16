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Команда Мостового одержала победу в Матче звёзд Кубка России

Команда Мостового одержала победу в Матче звёзд Кубка России
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Сегодня, 16 декабря 2023 года, на стадионе «Лайв Арена» (Новоивановское) состоялся Матч звёзд FONBET Кубка России между Командой пути РПЛ и Командой пути регионов. Его обслуживал рефери Сергей Карасёв. Игра завершилась победой Команды пути РПЛ со счётом 9:7.

В составе победителей забитыми мячами отличились: Никита Маляров (дубль), Сергей Пиняев (дубль), Данил Круговой (дубль), Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелешин. У сборной Пути регионов хет‑трик оформил Максим Турищев, дубль в активе Никиты Дубчака, еще по разу голами отметились Константин Морозов и Кирилл Панченко. Отметим, что игра проходила в формате 5 на 5. Команды провели два тайма по 15 минут.

Напомним, в тренерский штаб Команды пути РПЛ вошли Александр Мостовой, Сергей Овчинников и Андрей Аршавин. Командой Пути регионов руководили Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка и Вадим Евсеев.

Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России
16 декабря 2023, суббота. 16:30 МСК
Команда пути РПЛ
Окончен
9 : 7
Команда пути регионов
1:0 Маляров – 2'     2:0 Пиняев – 6'     3:0 Безруков – 7'     4:0 Кривцов – 8'     5:0 Мелёшин – 10'     5:1 Морозов – 11'     6:1 Пиняев – 12'     6:2 Шанин – 14'     7:2 Маляров – 14'     8:2 Круговой – 15'     8:3 Панченко – 15+1'     9:3 Круговой – 21'     9:4 Турищев – 25'     9:5 Турищев – 25'     9:6 Дубчак – 28'     9:7 Дубчак – 28'    
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