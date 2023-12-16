Команда Мостового одержала победу в Матче звёзд Кубка России

Сегодня, 16 декабря 2023 года, на стадионе «Лайв Арена» (Новоивановское) состоялся Матч звёзд FONBET Кубка России между Командой пути РПЛ и Командой пути регионов. Его обслуживал рефери Сергей Карасёв. Игра завершилась победой Команды пути РПЛ со счётом 9:7.
В составе победителей забитыми мячами отличились: Никита Маляров (дубль), Сергей Пиняев (дубль), Данил Круговой (дубль), Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелешин. У сборной Пути регионов хет‑трик оформил Максим Турищев, дубль в активе Никиты Дубчака, еще по разу голами отметились Константин Морозов и Кирилл Панченко. Отметим, что игра проходила в формате 5 на 5. Команды провели два тайма по 15 минут.
Напомним, в тренерский штаб Команды пути РПЛ вошли Александр Мостовой, Сергей Овчинников и Андрей Аршавин. Командой Пути регионов руководили Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка и Вадим Евсеев.
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