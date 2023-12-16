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«Манчестер Сити» может подписать звезду «Баварии»

«Манчестер Сити» может подписать звезду «Баварии»
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«Манчестер Сити» собирается усилить свой состав, подписав полузащитника сборной Германии и «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом информирует FootballTransfers.

По сведениям источника, Киммих стал главной трансферной целью английского клуба. «Манчестер Сити» планирует заполучить немца в летнее межсезонье, которое наступит в 2024 году. Отмечается, что в подписании опорника «красных» заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который ранее уже работал с Йозуа в стане мюнхенцев.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний Киммих принял участие в 20 матчах мюнхенской «Баварии». Он забил один гол и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение полузащитника с «красными» рассчитано до июня 2025 года.

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