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Алип: методы Адиева подходят сборной Казахстана и помогают побеждать

Алип: методы Адиева подходят сборной Казахстана и помогают побеждать
Магомед Адиев
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Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о выступлении национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. Сборная Казахстана заняла третье место в группе Н, выше расположились Словения и Дания.

«Чуть-чуть не хватило нам для выхода. Но у нас в марте будет ещё один шанс зацепиться за попадание на чемпионат Европы. Так что постараемся порадовать болельщиков.

В любом случае прогресс есть. Мы показали, что можем в любой игре биться за победу. Наш главный тренер нас сумел сплотить, дать определённую тактику, которая работает. Не буду говорить подробно. В любом случае у каждого тренера свои методы работы. И те методы, которые нам предложил Адиев, подходят сборной Казахстана. И помогают побеждать. Теперь нам надо за зиму хорошо подготовиться, чтобы в мартовских стыковых матчах обыграть Грецию и следующих соперников, что позволит пробиться на Евро», — приводит слова Алипа «Известия».

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