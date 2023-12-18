Быстров: Карпин и Черчесов сильнее Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. По мнению Быстрова, Валерий Карпин и Станислав Черчесов более сильные специалисты, чем Абаскаль. Также экс-футболист признался, что работать с Карпиным ему было комфортнее, чем с Черчесовым.

«Если не Абаскаль, то какой тренер нужен «Спартаку» — Черчесов или Карпин? Карпин уже был. Он сильнее Абаскаля. И Черчесов сильнее Абаскаля. А дальше клуб должен принимать решение — встречаться с тренером, узнавать о планах. Бороться за то место, на котором команда сейчас находится или за место в тройке, команда может и без тренера. Убери Абаскаля — они ниже не опустятся.

Черчесов или Карпин? Карпин мне больше нравится. Мне комфортнее с ним. Он был правым полузащитником, более доходчиво объяснял ситуации, как я должен играть. Хотя и Черчесов объяснял доходчиво», — приводит слова Владимира Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Валерий Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России. Станислав Черчесов находится без работы после ухода из венгерского «Ференцвароша».