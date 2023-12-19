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«Копенгаген» готов продать Руни Барджи в один из топ-клубов АПЛ

«Копенгаген» готов продать Руни Барджи в один из топ-клубов АПЛ
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Нападающий «Копенгагена» Руни Барджи в зимнее трансферное окно может перейти в один из топ-клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, в своём составе молодого форварда хотят видеть «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Руководство датского клуба готово продать Барджи, однако с условием, что он покинет команду только по окончании текущего сезона.

На данный момент Барджи провёл за «Копенгаген» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Контракт игрока с датским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» и «Тоттенхэма» к ещё одному нападающему.

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