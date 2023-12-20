«Вы боитесь? Мы переедем их». Халк — о разговоре с Виллаш-Боашем перед матчем с «Бенфикой»

Бразильский нападающий Халк рассказал о разговоре с тренером Андре Виллаш-Боашем перед матчем с «Бенфикой» во время выступлений за португальский «Порту» в 2010 году.

«У меня был небольшой спор с Виллаш-Боашем. Это была неделя классики, и он нервничал. Я сказал: «Успокойтесь, мистер. Это просто игра. Вы боитесь «Бенфики»? Мы переедем их, мы лучше», — приводит слова Халка Sala12 в социальной сети Х (ранее Twitter).

Встреча 10-го тура чемпионата Португалии, прошедшая 7 ноября 2010 года, завершилась победой «Порту» со счётом 5:0. В составе «Порту» отличились Силвештре Варела, Радамель Фалькао (дважды) и Халк (дважды, один из голов — с пенальти). По итогам того сезона «Порту» стал чемпионом Португалии.