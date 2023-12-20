Клаудиньо дал согласие на переход во «Фламенго», но клуб отпугнули требования «Зенита»

Футболист «Зенита» Клаудиньо дал своё согласие на переход во «Фламенго», однако трансфер не состоялся, так как бразильский клуб не устроили требования сине-бело-голубых, информирует ColunaDofla.

Согласно сведениям источника, «Зенит» запросил за свою главную звезду порядка € 25 млн. Такая сумма оказалась неприемлемой для «Фламенго», поэтому бразильский клуб отказался от кандидатуры игрока из РПЛ.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл 25 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. После 18 туров «Зенит» занимает второе место с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).