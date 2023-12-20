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Клаудиньо дал согласие на переход во «Фламенго», но клуб отпугнули требования «Зенита»

Клаудиньо дал согласие на переход во «Фламенго», но клуб отпугнули требования «Зенита»
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Футболист «Зенита» Клаудиньо дал своё согласие на переход во «Фламенго», однако трансфер не состоялся, так как бразильский клуб не устроили требования сине-бело-голубых, информирует ColunaDofla.

Согласно сведениям источника, «Зенит» запросил за свою главную звезду порядка € 25 млн. Такая сумма оказалась неприемлемой для «Фламенго», поэтому бразильский клуб отказался от кандидатуры игрока из РПЛ.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл 25 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. После 18 туров «Зенит» занимает второе место с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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