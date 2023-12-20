Глава РФС Дюков высказался о возможном возвращении РПЛ на систему «весна-осень»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о своём отношении к возвращению чемпионата России на систему «весна-осень».

«Ряд матчей РПЛ были проведены в непростых погодных условиях, но в рамках регламента. Наверное, правильным будет пересмотреть регламент, чтобы там учитывалась ещё и картинка, а не только здоровье. Картинка была экзотическая, но не та, которая нужна. Изменения в регламентные нормы можно внести.

«Весна-осень»? Вы знаете, что Вторая лига перешла на этот формат. Юношеские соревнования тоже проводятся по этой системе. Что касается РПЛ и Первой лиги ― это должно быть решение клубов. В 2019 году мы несколько раз возвращались к этому вопросу. Пока позиция клубов ― оставить всё как есть. РПЛ руководствуется тем, что раз в два года будет пауза на матчи сборных. Чемпионат можно просто начинать на две недели раньше, но клубы предпочитают начинать в середине июля ― это их выбор. Нам в любом случае придётся заканчивать в декабре ― при любом формате. Погода непредсказуемая. Сейчас вот можно играть в футбол, а две недели назад было нельзя. Если доработать регламент, то будет просто возможность для переноса. Но инициатива должна идти от РПЛ, пока её нет. Мы готовы отреагировать. Просто если сейчас всё поменять, это будет непросто, опять будет переходной чемпионат», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в сентябре 2010 года исполком Российского футбольного союза проголосовал за переход на систему «весна-осень». Главными инициаторами перехода были Евгений Гинер и Сергей Фурсенко. Президент ЦСКА обосновывал это необходимостью синхронизировать календарь с топовыми европейскими лигами, а также повышением телевизионных рейтингов.