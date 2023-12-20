«Барселона» рассматривает двух игроков в качестве замены травмированному Гави

Испанская «Барселона» рассматривает двух игроков в качестве замены травмированному футболисту команды Гави, сообщает аккаунт Barça Universal в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, каталонцы ищут игрока для замены Гави на полсезона. И сам главный тренер команды Хави заявил, что ему требуется ещё один полузащитник. Именно поэтому в шорт-листе сине-гранатовых присутствуют двое опытных игроков: полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо и футболист «Аль-Араби» Марко Верратти.

Напомним, полузащитник сине-гранатовых Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче отборочного раунда на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1). В этом сезоне Гави провёл 15 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и результативную передачу.

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