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На Украине объявили в розыск президента ЦСКА Евгения Гинера

На Украине объявили в розыск президента ЦСКА Евгения Гинера
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила президента московского ЦСКА Евгения Гинера в розыск, сообщает украинский Forbes*.

По информации источника, СБУ обвиняет Гинера в поставке патронов российской армии и строительстве двух теплоэлектростанций в Севастополе и Симферополе.

Кроме того, весной 2023 года Госбюро расследований Украины заявило, что Евгений Гинер получает прибыль от энергетической компании VS Energy International Ukraine, на долю которой приходится примерно 10% энергорынка страны. При этом ранее Гинера заочно арестовали на Украине.

Гинер купил ЦСКА в феврале 2001 года. С тех пор команда выиграла один раз Кубок УЕФА, шесть раз МИР РПЛ, восемь раз Фонбет Кубок России и семь раз Суперкубок страны.

* организация является экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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