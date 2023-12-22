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Гендиректор «Кайрата»: участие в Зимнем Кубке РПЛ экономически выгодно для нас

Гендиректор «Кайрата»: участие в Зимнем Кубке РПЛ экономически выгодно для нас
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Генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов рассказал, как клуб отреагировал на предложение принять участие в Зимнем кубке РПЛ. По его словам, этот турнир выгоден для «Кайрата» с финансовой точки зрения.

«Мы с энтузиазмом отреагировали на предложение принять участие в Зимнем Кубке РПЛ. Это отличная возможность для нас проверить свои силы на международном уровне и соревноваться с высококлассными командами. Кроме того, участие в таком турнире экономически выгодно для нашего клуба, позволяя нам расширять наши границы и открывать новые возможности для роста.

Зимний Кубок РПЛ прекрасно согласуется с нашими текущими планами подготовки. Мы уделяем внимание развитию тактических навыков и физической подготовке игроков, а турнир идеально подходит для проверки этих аспектов в реальных игровых условиях. Этот опыт неоценим для подготовки к новому сезону», — сказал Есимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 14 февраля.

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