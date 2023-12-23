Форвард «Айнтрахта», которым интересовался «Локомотив», может перейти в «Интернасьонал»

«Интернасьонал» ведёт переговоры с колумбийским центральным нападающим Рафаэлем Борре из франкфуртского «Айнтрахта», сообщает Itatiaia. Они уже далеко продвинулись и вскоре бразильский клуб может объявить о переходе форварда.

«Интернасьонал» согласился заплатить за игрока € 5 млн. Борре сейчас находится в аренде в «Вердере», который должен вернуть игрока, чтобы он подписал контракт с командой из Порту-Алегри. Зарплата колумбийца должна составить 1,5 млн бразильских реалов ($ 308 тысяч) в месяц.

Летом сообщалось, что предложение о покупке Борре делал московский «Локомотив», но трансфер в итоге не состоялся. В нынешнем сезоне колумбиец провёл за «Вердер» 13 матчей и забил четыре гола.

Борре может стать вторым громким трансфером «Интернасьонала» в этом году после эквадорца Эннера Валенсии. Форвард, игравший за «Вест Хэм» и «Эвертон», пришёл в бразильский клуб летом из «Фенербахче».