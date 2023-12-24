Салах стал рекордсменом «Ливерпуля» по числу результативных действий на «Энфилде»

Забив гол в ворота «Арсенала» в игре 18-го тура АПЛ, которая состоялась вчера, 23 декабря, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил своё 121-е результативное действие в матчах «красных», проходящих на «Энфилде», став рекордсменом по этому показателю. Об этом информирует Opta Sports.

Согласно данным источника, египетский футболист превзошёл результат экс-полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который оформил 120 результативных действий на домашней арене мерсисайдцев, а также бывшего нападающего Робби Фаулера, достигшего отметки в 100 очков по системе «гол+пас».

Подчёркивается, что, участвуя в матчах, проходящих на «Энфилде», 31-летний игрок 88 раз поражал ворота соперников и ещё 33 раза выступал в качестве ассистента.

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. За этот период он принял участие в 330 играх во всех турнирах, в которых отметился 202 голами и 87 результативными передачами.