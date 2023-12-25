Стало известно, за какую сумму «Барселона» готова продать Левандовского

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть испанский клуб.

Как сообщает Managing Barca в соцсетях, руководство каталонской команды будет готово отпустить игрока следующим летом за сумму в € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

«Барселона» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды Хави 38 очков в 18 матчах.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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