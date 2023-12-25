Ивич: я не улыбаюсь во время матчей «Краснодара»? В жизни я позитивный и улыбаюсь много

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, почему он всегда серьёзный во время игры своей команды.

«Я серьёзен во время матчей. Но быть серьёзным – не значит не быть весёлым. Мне комфортно быть серьёзным во время матчей и быть счастливым после них. Это я, я не играю, не притворяюсь. Я привык себя так вести, так работать. Поймите, игра чемпионата ― это апофеоз всей предыгровой недели. Ты отдаёшь всего себя ради одного матча. В жизни же я позитивный, обожаю проводить время с семьёй и друзьями. И да, я очень много улыбаюсь.

Как снимаю стресс? Я обожаю бегать. Два-три раза в неделю я хожу в зал, чтобы побегать на дорожке минут 40 – освободить свой разум. Временами я слишком много думаю либо о следующем матче, либо о прошедшем, либо о моей семье, которая не находится со мной в Краснодаре. Они живут в Греции, и я по ним всегда очень скучаю. Сейчас, в отпуске, я с ними ― и я самый счастливый. А после бега мой разум очищается. Всё-таки в работе слишком много стресса, ведь я отдаю этому всего себя», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Контракт 46-летнего специалиста с клубом рассчитан до декабря 2024 года.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков).

Полное интервью с Ивичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.