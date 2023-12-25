«Манчестер Юнайтед» готов вступить в гонку за подписание Киммиха

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает 90min.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы побороться за 28-летнего хавбека ещё с двумя грандами английского футбола — «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Киммих выступает за «Баварию» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне хавбек провёл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее детально сообщалось об интересе к немецкому полузащитнику со стороны ещё одного английского клуба — «Манчестер Сити».