«Бёрнли» — «Ливерпуль»: второй гол гостей отменили из-за офсайда

В эти минуты в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучал 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мерсисайдцы вышли вперёд уже на шестой минуте матча. Голом отметился нападающий Дарвин Нуньес. На 55-й минуте «Ливерпуль» смог забить ещё один мяч усилиями хавбека Харви Эллиотта, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. Счёт по-прежнему 1:0 в пользу гостей.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в матче АПЛ сезона-2021/2022. В том розыгрыше чемпионата «Ливерпуль» дважды оказался сильнее «Бёрнли» (2:0, 1:0).

На данный момент мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Подопечные Юргена Клоппа набрали 39 очков за 18 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, располагается на предпоследней, 19-й строчке. В активе команды 11 очков после 18 игр чемпионата.