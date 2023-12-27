Данни Блинд был назначен на пост члена наблюдательного совета «Аякса»

Бывший футболист «Аякса» Данни Блинд был назначен на пост члена наблюдательного совета амстердамской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Блинд был назначен на эту должность во время внеочередного общего собрания акционеров клуба, которое проходило на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Экс-игрок большую часть своей футбольной карьеры провёл за амстердамскую команду. После завершения игровой карьеры сначала работал в качестве главного тренера молодёжной команды «Аякса» до 19 лет. Потом уже возглавил основной клуб.

Также дважды назначался на должность спортивного директора и уже работал на посту члена наблюдательного совета «Аякса» в 2018 году.

Напомним, в нынешнем сезоне «Аякс» очень плохо начал в нидерландской Эредивизии, находясь в зоне вылета. Сейчас команда находится на пятом месте с 25 очками.