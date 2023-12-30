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Нападающий «Айнтрахта» Борре перейдёт в «Интернасьонал»

Нападающий «Айнтрахта» Борре перейдёт в «Интернасьонал»
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Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре, ныне выступающий за «Вердер» на правах аренды, близок к переходу в «Интернасьонал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители бразильского клуба уже договорились с игроком и его агентами о личных условиях контракта. Отмечается, что на данный момент «Интернасьонал» находится на финальной стадии переговоров с «Айнтрахтом».

Борре выступает за франкфуртцев с 2021 года. В текущем сезоне форвард провёл 13 матчей за «Вердер» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с франкфуртским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Интернасьоналя» к защитнику «Зенита» Роберту Ренану.

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