Юрген Клопп обронил обручальное кольцо, празднуя победу в матче с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попал в забавную ситуацию после матча 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Во время празднования победы специалист обронил обручальное кольцо. Некоторое время Клопп искал его на газоне и даже попросил охранника подключиться к поискам. Позже специалист нашёл кольцо и надел его на палец.
Англия - Премьер-лига . 20-й тур
01 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Салах – 49' 1:1 Исак – 54' 2:1 Джонс – 74' 3:1 Гакпо – 78' 3:2 Ботман – 81' 4:2 Салах – 86'
На данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 45 очков. В чемпионате Англии команда не проигрывает на протяжении 13 матчей. В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом». Матч состоится 21 января.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво:
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