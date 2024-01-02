Юрген Клопп обронил обручальное кольцо, празднуя победу в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попал в забавную ситуацию после матча 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Во время празднования победы специалист обронил обручальное кольцо. Некоторое время Клопп искал его на газоне и даже попросил охранника подключиться к поискам. Позже специалист нашёл кольцо и надел его на палец.

На данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 45 очков. В чемпионате Англии команда не проигрывает на протяжении 13 матчей. В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом». Матч состоится 21 января.

Материалы по теме «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по ожидаемым голам в матче с «Ньюкаслом»

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: