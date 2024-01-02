Бонуччи: я был близок к трансферу в «Манчестер Сити» за € 100 млн, но послушал своё сердце

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи рассказал, что в 2016 году получил крупное предложение из Англии, однако прислушался к своему сердцу и остался в «Ювентусе».

«В 2016 году я был близок к переходу в «Манчестер Сити». Они предложили «Ювентусу» € 100 млн, но мы решили продолжить сотрудничество с туринским клубом.

В 2017 году тоже были разговоры об уходе после того, как «Ювентус» выставил меня на продажу… В итоге всё пошло своим чередом.

Играть под руководством Гвардиолы было бы большим достижением, он бы улучшил меня. Но мне грех жаловаться, ведь я выиграл много клубных и личных наград, а также стал чемпионом Европы со сборной Италии. Я всегда прислушивался к своему сердцу, поэтому и остался в «Ювентусе», — приводит слова Бонуччи The Sun.