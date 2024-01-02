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Каррера назвал главного претендента на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Каррера назвал главного претендента на чемпионство в этом сезоне РПЛ
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, кто является главным претендентом на победу в нынешнем розыгрыше РПЛ. Итальянский специалист считает, что фаворитом турнира в этом сезоне является «Краснодар».

«Краснодар» — главный претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ. Они способны это сделать. Ивич построил хорошую команду», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 18 туров подопечные Владимира Ивича записали в свой актив 38 очков. Отметим, что на втором месте пребывает петербургский «Зенит» – сине-бело-голубые заработали 36 очков. На третьей позиции располагается московское «Динамо» – бело-голубые набрали 32 очка.

Таблица РПЛ
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