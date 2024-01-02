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«Это неприлично, лучший гол без гола». Невилл — об ударе Трента в игре c «Ньюкаслом»

«Это неприлично, лучший гол без гола». Невилл — об ударе Трента в игре c «Ньюкаслом»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на удар защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда с острого угла в дальнюю крестовину ворот, нанесённого им в минувшем матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2).

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE.

«Это неприлично, просто неприлично. Нельзя так бить. Вау, это лучший гол без гола, который я когда-либо видел», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
01 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Салах – 49'     1:1 Исак – 54'     2:1 Джонс – 74'     3:1 Гакпо – 78'     3:2 Ботман – 81'     4:2 Салах – 86'    

Напомним, этот эпизод произошёл на 40-й минуте матча.

В данной встрече дублем отметился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, также по голу забили полузащитник Кёртис Джонс и нападающий Коди Гакпо. В составе «Ньюкасла» отметились форвард Александер Исак и защитник Свен Ботман.

Турнирная таблица АПЛ
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