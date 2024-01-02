«Это неприлично, лучший гол без гола». Невилл — об ударе Трента в игре c «Ньюкаслом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на удар защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда с острого угла в дальнюю крестовину ворот, нанесённого им в минувшем матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2).

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«Это неприлично, просто неприлично. Нельзя так бить. Вау, это лучший гол без гола, который я когда-либо видел», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, этот эпизод произошёл на 40-й минуте матча.

В данной встрече дублем отметился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, также по голу забили полузащитник Кёртис Джонс и нападающий Коди Гакпо. В составе «Ньюкасла» отметились форвард Александер Исак и защитник Свен Ботман.