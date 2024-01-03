Джанлуиджи Буффон: ставки не являются преступлением

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что ставки не являются преступлением.

«Ставки не являются преступлением: стадионы и трансляции полны подобной рекламы, а государство поощряет азартные игры. Если футболист делает ставку на футбол, он должен быть справедливо наказан. Любой, кто потратит € 1 млн за один раз, — идиот, но не азартный наркоман», — приводит слова Буффона журналист Николо Скира.

Напомним, ранее за ставки на футбол были отстранены игрок «Ювентуса» Николо Фаджоли на семь месяцев, а также полузащитник английского «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали на десять месяцев.

При этом агент итальянского полузащитника Фаджоли признался, что Николо страдает от игровой зависимости.