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Relevo: «Барселона» изучает трансферный рынок в поисках нового нападающего

Relevo: «Барселона» изучает трансферный рынок в поисках нового нападающего
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Спортивный директор «Барселоны» Деку мониторит трансферной рынок, пытаясь найти для каталонского клуба нападающего, который смог бы стать долгосрочной заменой 35-летнему Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Деку не считает, что этот трансфер является срочным, и готов осуществить его только летом, предварительно внимательно проанализировав все возможные кандидатуры на эту позицию. Отмечается, что работа по поиску нового форварда ведётся, несмотря на то что недавно «Барселона» приобрела 18-летнего нападающего Витора Роке.

Напомним, в нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 22 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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