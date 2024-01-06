35-летний Хуан Мата покинул японский «Виссел Кобе» и остался без клуба

Испанский полузащитник Хуан Мата покинул «Виссел Кобе» по причине того, что истёк срок действия трудового соглашения 35-летнего футболиста с японским клубом.

«Я очень счастлив, что стал частью исторического момента, когда клуб впервые выиграл чемпионат. Никогда не забуду те моменты, которые мы разделили вместе», — приводит слова Маты пресс-служба «Виссел Кобе» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, испанский футболист присоединился к «Виссел Кобе» в минувшем сентябре на правах свободного агента. В составе японского клуба Мата принял участие в одной встрече, проведя на поле 10 минут. Последним клубом полузащитника до подписания контракта с «Виссел Кобе» был турецкий «Галатасарай», за который он выступал в период с 2022 по 2023 год.