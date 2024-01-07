Дарья Карпина поделилась фотографиями с мужем с отдыха

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала фотографии с совместного отдыха с мужем.

Зимняя пауза для игроков «Ростова» продлится до 10 января. Затем футболисты соберутся вместе, пройдут медосмотр и отправятся на сборы в Объединённые Арабские Эмираты. Во время их проведения ростовчане примут участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ, где сыграют с «Шабаб Аль-Ахли» (2 февраля), «Спартаком» (7 февраля) и Кайратом (11 февраля). Также у «Ростова» запланирована игра с «Родиной» (23 января).

После первой части сезона донская команда располагается в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на 10-м месте, набрав в 18 матчах 21 очко. В прошлом сезоне «Ростову» удалось закончить сезона на четвёртом месте.