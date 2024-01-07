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Непомнящий: не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году

Непомнящий: не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году
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Известный тренер Валерий Непомнящий не считает, что российские национальные команды будут снова принимать участие в международных соревнованиях в 2024 году.

«Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году. Как развиваться внутри страны? Когда-то Англия была лишена участия в международных соревнованиях на пять лет. Жили и процветали в спортивном смысле. Та же Сербия была лишена возможности играть — при этом игроки и тренеры по всему миру играют и работают. Это никак не должно сдерживать нас», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров из-за сложившейся политической ситуации в мире.

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