«Марсель» подпишет игрока «Бешикташа», исключённого из турецкого клуба — Романо

Камерунский полузащитник турецкого «Бешикташа» Жан Онана в ближайшее время станет игроком французского «Марселя». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы договорились о переходе футболиста на правах аренды с необязательным правом выкупа. В понедельник, 8 января, 23-летний Онана пройдёт медицинское обследование перед переходом.

Камерунец стал игроком турецкого клуба летом 2023 года. Ранее Онана выступал за французские «Ланс», «Бордо» и «Лилль».

Напомним, в декабре «Бешикташ» объявил об исключении пятерых футболист основного состава из-за неудовлетворительной игры. Среди отстранённых игроков были Венсан Абубакар, Валентин Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана.