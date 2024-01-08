Нападающий «Баварии» Шупо-Мотинг может покинуть команду

Форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг не исключает своего ухода из мюнхенского клуба в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

По информации источника, на нападающего претендует «Манчестер Юнайтед», однако приоритетом игрока остаётся переход в клуб из Саудовской Аравии или Катара. Отмечается, что в «Баварии» ценят камерунца как футболиста и личность и не хотят расставаться с ним до истечения срока контракта.

В текущем сезоне Шупо-Мотинг провёл за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» ещё к одному нападающему — Эванилсону из «Порту».