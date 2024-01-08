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Клопп — о возможном возвращении Хендерсона в «Ливерпуль»: Джордан сам сказал это?

Клопп — о возможном возвращении Хендерсона в «Ливерпуль»: Джордан сам сказал это?
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слухи о возможном возвращении в мерсисайдский клуб полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

«Хендо провёл пресс-конференцию и сказал это или что? Ах, об этом только писали! Для меня это ничего не значит, этого не существует. Он мне не звонил! Вообще-то мы разговаривали, но не об этом. Так что на самом деле мне нечего сказать по этому поводу», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, ранее сообщалось, что 33-летний Хендерсон хочет уйти из «Аль-Иттифака», в который он перешёл летом 2023 года. Отмечалось, что английский полузащитник не смог адаптироваться к новому образу жизни, климату в Саудовской Аравии, а также к матчам в жаркую погоду при высокой влажности.

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